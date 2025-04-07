Marmaray’da güvenliğe bıçakla saldırmıştı: Mahkemeden sanığa 21 yıl hapis cezası

Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 15 Mart günü güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli korkunç bir saldırıya uğramıştı. İddiaya göre eski arkadaşı olan Çetin Aktay'la 1 buçuk yıldır konuşmayan Gülhan Karadereli, güvenlik masasında oturduğu esnada maskeli şekilde yanına yaklaşan Aktay, genç kadını sırtından ve koltuk altından bıçaklamıştı. Saldırıdan korunmak isteyen Karadereli, cenin pozisyonu aldığı esnada baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla yaralanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli Çetin Aktay'ın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "Israrlı takip" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

CEZAEVİNDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün tutuklu sanık Çetin Aktay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Çetin Aktay bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken müşteki Gülhan Karaderili ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın önceden bıçak temin ederek olay yerine gitmesi, saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirmesi ve müştekinin hayati bölgelerine birden fazla darbe indirmesi nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "Israrlı takip" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bu celsede de Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarladı.

"BÖBREĞİMİ SATMAYA, EVLENMEYE HAZIRIM"

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Çetin Aktay, "Öncelikle herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutlarım. 2019'dan beri aynı yerde çalışıyoruz. Ben dindar bir insanım. Bir birliktelik olacaksa imam nikahı olsun dedim. İmam nikahımız vardı. Tahliyemi talep ediyorum. Bir suç varsa karşılığı da vardı. Bizi bu hale düşürdü. Onun bunun sözünü dinledi. Kaybeden biz olduk. Maddi ve manevi elimden ne geliyorsa onun sağlığı için harcamaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım. Beni affetsin evlenmeye de hazırım" şeklinde konuştu.

SALDIRGANA 21 YIL HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Çetin Aktay'a "Tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl 6 ay, "Israrlı takip" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Aktay, toplamda 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı noktaladı.

"VERİLMESİ GEREKEN CEZAYI ALDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Duruşma sonu basına açıklama yapan Gülhan Karadereli, "Türk adaletine güvenim her zaman sonsuzdu. Bugün de sevindirici güzel bir haber aldık. Allah'ın izniyle bu yoldan alnımızın akıyla çıktık. Verilmesi gereken cezayı en ağır şekilde, müebbet halinde aldırdık. Gönül isterdi ki çok daha fazla cezalar alsın' dedi. Müşteki avukatları Can Akşahin ve Burak Mert Aktaş ise "Ne yazık ki müvekkilim geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde cani bir saldırıya uğramıştı. Gülhan Hanım, 'eğer 6-7 yıl gibi düşük cezalar verilecekse ben o gün ölmeyi tercih ederdim' demişti. Çok şükür bugün sanık 21 yıl hapis cezası aldı. Bu sürecin ilerlemesinde basındaki arkadaşlara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Gülhan Karaderili gibi hikayelerin azalmasını temenni ederiz" dedi.