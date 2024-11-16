Marmaris Belediyesi’nden görülmemiş ihale oyunu

Sayıştay Başkanlığı, Marmaris Belediyesinin 2023 Yılı Denetim Raporunu açıkladı. Sayıştay denetçileri, denetimde 11 bulgu tespit etti. Buna göre, Marmaris Belediye kanuna aykırı ihale yaptığı ortaya çıktı. Bazı yapım işleri ile hizmet alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği belirtildi. Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı yapım işleri ve hizmet alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünerek açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görüldü.

Sayıştay raporunda Kamu İhale Kanunun temel ilkelerinin 5'inci maddesinde idarelerin, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği ifade edildi.

Ayrıca bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği belirtildi.

2 MİLYON 600 BİN TL'LİK İHALE KANUNA AYKIRI

Marmaris Belediyesinin kanuna aykırı ihale kapsamında Beldibi Mahallesinde bulunan atış poligonu için açılan iki ayrı ihalenin 847 bin TL'ye bir şirkete doğrudan verildiği ortaya çıktı. 4 araç ve iş makinesi kiralama işinde de farklı tarihlerde toplamda 1 milyon 715 bin 600 TL'ye bir şirkte doğrudan temin yöntemiyle verildiği tespit edildi. Buna göre belediyenin toplamda 2 milyon 589 bin 600 TL'lik kanuna aykırı ihale düzenlediğini belirlendi.

Sayıştay, mevzuat hükümleri ve açıklamalar gereğince, rutin ve önceden öngörülebilir yapım işleri ve hizmet alımların doğrudan temin yöntemi yerine 4734 sayılı Kanun'da belirtilen temel ihale usulleri ile temin edilmesi gerektiğini vurguladı.