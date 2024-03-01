Marmaris’i balçıktan kurtaracak gemi geldi

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerindeki deniz kirliliğine ve oluşan balçığa dikkat çekerek, buna acil olarak tedbir alınması gerektiğini belirtmişti.

Sorunu, seçimlerden bağımsız değerlendirdiğini de ısrarla vurgulayarak Cumhurbaşkanı'ndan ricacı olduğunu ve bir an önce çalışmalara başlanmasının hayati olduğunu ilettiğini ifade etmişti. Fethiye ve Marmaris'i balçıktan kurtaracak çalışmanın ilk adımı olarak araştırma yapacak gemi, Marmaris'e geldi.

Ulaştırma Bakanlığı İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğine ait Çamur X gemisi, denizdibindeki balçığı yüklenip, izin verilen alana boşaltacak. Gemi, 500 metreküplük balçığı yükleyebiliyor. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2 Mart saat 14.00'da bölgedeki çevreci dostlar ve STK'larla birlikte, araştırma gemisinde incelemelerde bulunacak.