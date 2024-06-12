Marmaris’te 2 cips ve soğuk çay 25 Pound! İngiliz turistten fahiş fiyat isyanı

Gözde turizm merkezi Marmaris'teki fiyatlar aldı başını gidiyor. Gözünü para bürüyen ve denetimden uzak işletmeciler, fiyatlara kafasına göre zam yapmaya devam ediyor. Özellikle bazı marketlerdeki fiyatlar dudak uçuklattı. Marmaris'teki bu fiyatlar, bölge turizminin ana pazarı olan İngiliz turistleri bile isyan etti.

MARKETLERDE DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

Bir marketten 2 cips ve bir soğuk çaya 25 Pound (Bin TL) ödeyen İngiliz turist sosyal medyadan fahiş fiyatlara isyan etti. Bir başka turist ise 2 enerji içeceği, bir kurabiye, bir gazoz ve bir deodoranta 32 Pound (Bin 300 TL) ödediğini ifade etti. Akıl almaz fiyatlara isyan eden İngilizler, "2 enerji içeceği, kurabiye, bir şişe deodorant ve bir gazoz 32 Pound. Dolandırıcılardan kaçın! Arkadaşlar, almadan önce kart makinesini kontrol edin.

Evet onlar dolandırıcı, sadece 2 kutu kola aldım ve benden 10 Pound alıyorlar. Buradan uzak durun. Marmaris'in aç gözlülüğü kendini bitirecek. 2 poşet cips ve bir Ice tea için benden 25 Pound aldılar. Teknik olarak kabul etmeden önce fiyatları kontrol edip, makineyi kontrol etmelisiniz" ifadelerini kullandı.