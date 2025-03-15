Marmaris’te 28 yıl önce yanan alanlar yeniden orman oldu

Marmaris'te "1996 Büyük Marmaris Yangını" izleri silinmeden bir yıl sonra büyük bir orman yangını daha yaşadı. 1997 yılı Ağustos ayında Marmaris Hisarönü bölgesinde kalan Gökova Körfezine bakan Tuzla Koyunda yangın çıktı. Yangın batıdan esen şiddetli rüzgarla birlikte Okluk Koyunun karşı sırtları ve Malderesi bölgesine kadar geniş bir alanda etkili oldu. Yaklaşık 2 bin hektar alan zarar gördü.

Yangının hemen ardından yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Sahanın çok büyük kısmında doğal gençleştirme çalışmaları yapıldı. Bazı bölgelerde ise toprak işleme sonucu fidan dikim yöntemiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgede 1997 yılında dozerlerle toprak sürümü yapılıp dikilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüştü.