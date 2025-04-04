Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın! 15 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 4.4.2025 09:55 Son Güncelleme: 4.4.2025 10:19

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın! 15 kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastanede tedaviye alındı.

DHA
Marmaris’te 5 yıldızlı otelde yangın! 15 kişi dumandan etkilendi

Marmaris ilçesi İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın! 15 kişi dumandan etkilendi
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