Marmaris’te fırtına etkili oldu: Tekneler battı, kıyıya sürüklendi

İçmeler Limanı'nda bağlı bulunan küçük bir motoryat, şiddetli fırtına nedeniyle su alarak battı. Aynı bölgede demir ipi kopan küçük bir yelkenli tekne ise kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, teknelerde ciddi maddi hasar oluştu.

Gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, sabah saatlerinde hızını kaybederek yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgede denizciler ve teknelere ait işletmeler günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede olumsuz hava koşullarının gün boyu aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.