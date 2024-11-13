Marmaris’te göçmen kaçakçılığı yapan emekli komisere 4 yıl hapis

Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığının 30 Eylül'de saat 5:45 sıralarında yaptığı yol kontrolünde sürücülüğünü emekli komiser V. Usluoğlu'nun yaptığı araç içerisinde yol izin belgesiz seyahat eden 6 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Şüpheli emekli komiser Usluoğlu'nun, 30 Eylül'de mevcutlu olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli Usluoğlu, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan kamu davası açıldı. Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşma sonucunda ve tek celsede sanık hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 88 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.