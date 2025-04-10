Marmaris’te kaza! Elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen beton mikseri ile elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı. Elektrikli bisikleti kullanan kadın sürücü olay yerinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. Meraklı kalabalık, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, güvenlik güçleri kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.