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Giriş Tarihi: 10.4.2025 20:57 Son Güncelleme: 10.4.2025 21:43

Marmaris’te kaza! Elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Eski Datça Yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir elektrikli bisiklet, beton mikserinin altında kaldı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te kaza! Elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen beton mikseri ile elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı. Elektrikli bisikleti kullanan kadın sürücü olay yerinde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. Meraklı kalabalık, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, güvenlik güçleri kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Marmaris’te kaza! Elektrikli bisiklet beton mikserinin altında kaldı
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