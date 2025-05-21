Marmaris’te kimsesiz adam pazar tezgahında ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kapalı Pazaryeri'nde 41 yaşındaki Hasan Yılmaz, öğle saatlerinde pazar tezgahının üzerinde hareketsiz halde bulundu. Çevredeki vatandaşların uzun süredir Yılmaz'ın kıpırdamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, tezgahın çevresini emniyet şeridiyle kapattı. Yapılan ilk incelemelere göre Hasan Yılmaz'ın evsiz olduğu ve bir süredir pazaryerindeki bir tezgah üzerinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Yılmaz'ın ayakucunda iki domates ve birkaç şişenin bulunması dikkat çekti. Hasan Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.