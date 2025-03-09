Marmaris’te orman okulu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan özel eğitim öğretmeni Sevin Yılmaz ve resim öğretmeni Filiz Özgün, çocukların doğayı tanıyıp deneyimlemesi adına gönüllü olarak orman okulu kurmaya karar verdi. Değirmenyanı mevkiinde 10 bin metrekarelik ormanlık alanda kurulan orman okulu, ormana zarar vermeden doğal malzemeler ile oluşturuldu. İlk etapta hafta sonları olmak üzere 8 ilköğretim öğrencisinin eğitim gördüğü Simurg Orman Okulu'nda yürüyüş parkuru, toplanma çemberi, serbest zaman alanı, orman köprüsü ve orman salıncağı gibi alanlarda öğrenciler doğa ile başlasa huzurlu bir gün geçiriyor. Orman okuluna girerken bilge ağaçtan ormana zarar verilmeyeceği sözü verilerek giriş yapılıyor. Çıkışta da öğrenciler doğaya teşekkür ederek okuldan ayrılıyor.Muğla'nın Datça ilçesi Emecik sahilinde 2006 yılı eylül ayında orman yangını yaşandı. Sahil kısmında etkili olan yangında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. Yangının ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Yanan alanın büyük bir kısmı fidan dikilerek ağaçlandırıldı.