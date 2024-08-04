Profesyonel yüzücü İlhan Çelik’ten acı haber: Dalış yaptığı sırada boğuldu!

Acı olay Marmaris Kızılkum mevkii açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir dalış teknesinde boğulma vakası ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ MEMLEKETİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Ekipler, 31 yaşındaki İlhan Çelik'i bulunduğu tekneden tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelik, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Cankurtaran ve profesyonel yüzücü olduğu öğrenilen Konyalı sporcu İlhan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılası. Çelik'in cenazesi otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan İlhan Çelik'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alınarak Konya'ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.