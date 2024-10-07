Plakayı gizlese de cezadan kurtulamadı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kırmızı ışık, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla drone destekli denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde, ilçe merkezindeki kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller drone ile tespit edildi. Buna göre motosiklette yolcu konumundaki kadın, drone ile kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldığını fark edince çantasıyla plakayı gizlemeye çalıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihlali yapan sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde kask kullanmamak ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 araç ve sürücüsüne toplam 25 bin 218 TL trafik para cezası uygulandı.