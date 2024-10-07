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Giriş Tarihi: 7.10.2024 22:46 Son Güncelleme: 7.10.2024 22:48

Plakayı gizlese de cezadan kurtulamadı

Marmaris’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldığını fark eden kadın, plakayı gizlemeye çalışsa da cezadan kurtulamadı. Yapılan denetimlerde kask kullanmamak ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 araç ve sürücüsüne toplam 25 bin 218 TL trafik para cezası uygulandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Plakayı gizlese de cezadan kurtulamadı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kırmızı ışık, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla drone destekli denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde, ilçe merkezindeki kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller drone ile tespit edildi. Buna göre motosiklette yolcu konumundaki kadın, drone ile kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldığını fark edince çantasıyla plakayı gizlemeye çalıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihlali yapan sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde kask kullanmamak ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 araç ve sürücüsüne toplam 25 bin 218 TL trafik para cezası uygulandı.

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Plakayı gizlese de cezadan kurtulamadı
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