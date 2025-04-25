Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te yaban domuzları ciddi tehlike arz ediyor
Giriş Tarihi: 25.4.2025 01:00 Son Güncelleme: 25.4.2025 01:01

Marmaris’te yaban domuzları ciddi tehlike arz ediyor

Marmaris’te sürüler halinde sokaklarda gezen yaban domuzları ciddi bir tehdit haline geldi. Son olarak yaban domuzları sokak ortasında kediyi parçaladı. O anlar kameralara yansıdı.

HAYRETTİN BEKTAŞ HAYRETTİN BEKTAŞ
Marmaris’te yaban domuzları ciddi tehlike arz ediyor
Marmaris'in Armutalan Mahallesi akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. İlçe merkezine kadar inen yaban domuzları, , kovalamaca sonucu yakaladıkları kediyi parçalayarak öldürdü. Domuz ve yavrularının kediyi parçalayıp yediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki topladı. Vatandaşlar, "Yetkililer ne zaman önlem almayı düşünüyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Özellikle gece saatlerinde sık sık mahallelerde görülen yaban domuzlarının can güvenliklerini de tehdit ettiğini belirten vatandaşlar duruma bir an önce çare bulunmasını istedi.
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Marmaris’te yaban domuzları ciddi tehlike arz ediyor
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