Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! 5 turist ölmüştü!

BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2 savcının görevlendirildiği yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konunun uzmanı olan bilirkişiler görevlendirildi. Kazaya karışan araç, kazanın meydana geldiği yol, aracın teknik özellikleri konusunda teknik inceleme yaptırılacağı kaydedilirken, bilirkişi raporu alınacağını açıklandı.