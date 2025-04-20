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Giriş Tarihi: 20.4.2025 17:42 Son Güncelleme: 20.4.2025 18:24

Marmaris’teki feci kazadan acı haber! 2 ölü 2 yaralı

Marmaris’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 22 yaşındaki Tolgahan Yaraşlı ile 48 yaşındaki Türkay Elmalı hayatını kaybederken diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor. Öte yandan feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’teki feci kazadan acı haber! 2 ölü 2 yaralı

Marmaris-Muğla Karayolu Taşhan mevkiinde 20.04.2025 günü saat 12:30 sıralarında 22 yaşındaki Tolgahan Yaraşlı idaresindeki aracın aynı istikamette ilerleyen iki araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 48 yaşındaki Türkay Elmalı idaresindeki araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu. Ekipler, kaza yerindeki yaralılara ilk müdahalesini yaptı.
Otomobil sürücüsü Yaraşlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Y.E. hayati tehlikesi sürüyor.

Diğer sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İsveçli turist A.E. hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Türkay Elmalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaraların tedavisi sürüyor. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde karşı şeritten çıkan hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar yer alıyor.

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Marmaris’teki feci kazadan acı haber! 2 ölü 2 yaralı
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