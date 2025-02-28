Marmaris’teki kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Marmaris Çıldır Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün gece saat 00.50 sıralarında motor sürücüsü A.B.B. ve arkasında yolcu olan Melike Okçu, arıza yapan ve park halindeki otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Melike Okçu (20), yere düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Melike Okçu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Okçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan motosikletin sürücüsü A.B.B. hastane civarında yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.