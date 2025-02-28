Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’teki kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.2.2025 21:01 Son Güncelleme: 28.2.2025 21:42

Marmaris’teki kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Marmaris’te meydana gelen kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan üniversite öğrencisi Melike Okçu (20) hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’teki kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Marmaris Çıldır Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dün gece saat 00.50 sıralarında motor sürücüsü A.B.B. ve arkasında yolcu olan Melike Okçu, arıza yapan ve park halindeki otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Melike Okçu (20), yere düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Melike Okçu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Okçu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan motosikletin sürücüsü A.B.B. hastane civarında yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’teki kazada üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA