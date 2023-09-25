Marmaris’teki tatlı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nde uygun fiyatlı yemek satışı yapan lokantada 24 Eylül'de öğle saatlerinde önce uzun kuyruktan dolayı gerginlik yaşanmıştı. Sar gelirli vatandaşların Yoğun olarak tercih ettiği restoranda yemek yiyen inşaat işçileri, aldıkları tatlıyı yemekleri bitince değiştirmek istedi. Bunun üzerine lokanta çalışanları hijyen gerekçesiyle tatlıyı değiştiremeyeceklerini belirtti. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, lokantanın dışına taştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

KAVGA AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Kavgaya karışan ve darp edilenlerin yakınları ifade vermek için karakola gidenleri karakol önünde bekledi. Karakol çıkışı karşılaşan taraflar karakolun önünde kesici aletler ve sokakta ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlatarak tekrar kavga etmeye başladı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada karakolun sokağı kısa sürede adeta savaş alanına döndü. Taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirine vurmaya başladı. Polis ekipleri kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Ekipler, darp edilenleri ekip otolarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, geniş çaplı güvenlik önlemi alınarak taraf olarak ayrı zamanlarda adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme çalışanlarından Z.Y. ile karşı taraftan aslen Ağrılı olan M.C.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 4'üne ev hapsi verilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.