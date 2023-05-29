Mars Burcu Neyi Temsil Eder? Astrolojide Mars Burcu Neyi Etkiler, Ne Anlama Gelir?

Mars burcu neyi temsil eder konusu pek çok kişi tarafından araştırma konusu olmuştur. Belki de Roma mitolojisinde savaş tanrısı olduğu için bu konu Mars burcu özellikleri neler, neyi etkiler, ne anlama gelir gibi pek çok soruya kapı açmıştır. Tabii bundan bağımsız olarak da astrolojide Mars neyi temsil eder sorusunu da gündeme getirmiştir. Tüm bu sorulara cevap bulmak için haberimizi okumaya devam edin ve Mars burcu neyi temsil eder öğrenmiş olun.

Marş Burcu Neyi Temsil Eder?

Mars dünyadaki yaşam enerjimiz, gücümüz ve iradeyi temsil etmektedir. Yönetici Burcu Koçtur ve eril özelliklerimizi anlatır. Olay ve durumlarla nasıl mücadele ettiğimizi burada ki bereketi ve bunun sonrasında nasıl kazanacağımız da Mars ile ilgilidir. Risk almak, hakkını savunmak gibi eylemlerde bizi harekete geçiren Mars'tır. Harekete geçme biçimimiz ise Marsımızın bulunduğu burçla ilişkilidir. Ne kadar cesur olduğumuzu, gözü karartıp olaylara atlayıp atlamadığımızı gösterir. Eril bir gezegendir. Aşırı sıcak ve kurudur. Gece gezegenidir. Çabuk kızan bir yapısı vardır. Koyu kırmızı renktedir. Yaptırım ise güç kullanma, harekete geçirme, efor sarf etmektir. Mars gayret etmek demektir. Savaşma kabiliyeti, dayanma gücü, olaylara direnç, cinsel güç, kendini ortaya koyuş biçimini ifade eder. Hayatımızdaki erkek kardeş ya da genç erkeği temsil eder. Mars hangi evdeyse gücümüzü ifade etme şeklimiz de öyledir. Mars'ın yarıçapı Dünya'nınkinin yaklaşık yarısı kadardır. Elementi demir olup yüzeyindeki demir oksitten dolayı kızıla yakın bir renktir ve bu yüzden Kızıl Gezegen olarak da tanımlanmaktadır. Mars'ı çalıştırmanın yolu; mücadele etmek, kendini korumak ve gücünü doğru kullanmaktır. Harita ancak bu şekilde olumluya çevrilebilir. Ancak zararlı ve zayıf Retro bir Mars var ise haritada kişi bunları yaşamak durumundadır. Marsın iyicil etkilerini çalıştırdığımız da yani etik ve ahlak kurallarını yerine getirdiğimizde, pes etmeden hakkıyla ile mücadele verdiğimiz de savaştan Erdemli ve olgun biri gibi çıkarak bunun da ödülünü alacağımız söylenebilir. Aynı şekilde Marsımızı kötü kullandığımızda yani etik ve ahlak kurallarına uymadığımızda ve dürüstlükten saparak hileye başvurarak ya da kurban psikolojisine girdiğimizde yaşam savaşından başarılı bir şekilde çıkamayacak ve bedellerini de başka şekiller de ödeyeceğimizi anlayabiliriz.

Mars Burçlarda Nasıl Etkiler

Mars, maddeyi hedefleyen ve amaca tam odaklanan bir yapı verir. Bakalım, Mars hangi burca ne gibi özellikler vermiş.

1. Koç

Güçlü, Cesur, atılgan, atletik, spora düşkünlük verir. Zaman zaman da sakarlık, agresif ve kavgacı bir hal ve fevri çıkış verebilir.

2. Boğa

Burada zararlıdır. Atalet verir. Tembellik, gereksiz inat, geç harekete geçme ve miskinlik verir.

3. İkizler

Zeki, manipülatör, konuşkan ve kıvrak zekâ verir. Hızlı düşünüp konuşan bir yapı verir.

4. Yengeç

Hayatın merkezine sevdiklerini ve kendilerini alırlar, güven problemi, İçsel güven arayışı, iç çatışma yaşayan bir yapı verir.

5. Aslan

Güçlü, enerjik, yaratıcı, kararlı, şevkli bazen de fazla egolu bir yapı verebilir.

6. Başak

Titiz, detaycı, eleştirel, çalışkan, sağlığına düşkün ama devamlı sağlık sorunları yaşayan bir yapı verir.

7. Terazi

Kavgadan kaçan, hakkını aramakta zorlanan, girişken olamayan bazen de psikolojik ve bedensel şiddet gören bir etki verebilir.

8. Akrep

Güçlüdür, krizlere yaşar ama krizlerden kaçmaz savaşır. Gücünü sert kullanırsa kindar, sivri dilli, şiddete meyil verebilir.

9. Yay

Atılgan, fevri, Ani tepki veren bazen de gergin, öfkeli, bir anda parlayan ve çabuk sakinleşen bir yapı verir.

10. Oğlak

Yönetici, lider, soğukkanlı, tedbirli, çalışkan sözüne güvenilir ve sorunları çözmede nasıl mücadele vermesi gerektiğini bilen bir yapı verir.

11. Kova

Güçlü, mücadeleden kaçmayan, analitik zekâsı yüksek ve mantığıyla hareket eden bir yapı verir.

12.Balık

Kişi kurban bilincinde olur. Psikolojik problem, yanlış kararlar alma, şiddet görme ya da gösterme eğiliminde olabilir.