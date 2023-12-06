Masaj salonlarından çıkan silahlar pes dedirtti

Adana'da polis 'uyuşturucu ve silah bulunduruyor' ihbarı adlığı 3 ayrı spa ve masaj salonuna operasyon düzenledi. Şok baskında iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen tüfek, tabanca, kılıç ve balta görenleri hayrete düşürdü. Bir masaj salonuna ait elektrik sayaç kutusunun içerisinden tabanca çıkarken diğer bir masaj salonunda yapılan aramadaysa 'Zülfikar' olarak adlandırılan 2 uçlu kılıç ve savaş baltası ile tüfek ele geçirilmesi "bu kadarına da pes" dedirtti.

ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu belirlenen masaj salonlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ilçede deki 3 ayrı masaj salonuna düzenlediği operasyonda ruhsatsız 10 tabanca, 2 av tüfeği ile silahlara ait 418 fişek, 29 uyuşturucu hap ve 8 kesici alet ele geçirildi. Tabancalardan birinin, iş yerinin elektrik panosuna gizlenmesi dikkat çekti.

SAVAŞ BALTASI, ZÜLFİKAR…

Operasyonda masaj salonlarından yapılan aramada 'Zülfikar' olarak adlandırılan 2 uçlu kılıç ve savaş baltası ile tüfek ele geçirilmesi "bu kadarına da pes" dedirtti. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü.