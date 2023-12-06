Haberler Yaşam Haberleri Masaj salonlarından çıkan silahlar pes dedirtti
Giriş Tarihi: 6.12.2023 10:15 Son Güncelleme: 6.12.2023 10:18

Masaj salonlarından çıkan silahlar pes dedirtti

Adana’da polis masaj salonlarına yönelik operasyon düzenledi. Şok baskında iş yerlerinde yapılan aramada tüfek, tabanca, savaş baltası ve Zülfikar gibi kılıçların çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Masaj salonlarından çıkan silahlar pes dedirtti

Adana'da polis 'uyuşturucu ve silah bulunduruyor' ihbarı adlığı 3 ayrı spa ve masaj salonuna operasyon düzenledi. Şok baskında iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen tüfek, tabanca, kılıç ve balta görenleri hayrete düşürdü. Bir masaj salonuna ait elektrik sayaç kutusunun içerisinden tabanca çıkarken diğer bir masaj salonunda yapılan aramadaysa 'Zülfikar' olarak adlandırılan 2 uçlu kılıç ve savaş baltası ile tüfek ele geçirilmesi "bu kadarına da pes" dedirtti.

ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu belirlenen masaj salonlarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, ilçede deki 3 ayrı masaj salonuna düzenlediği operasyonda ruhsatsız 10 tabanca, 2 av tüfeği ile silahlara ait 418 fişek, 29 uyuşturucu hap ve 8 kesici alet ele geçirildi. Tabancalardan birinin, iş yerinin elektrik panosuna gizlenmesi dikkat çekti.

SAVAŞ BALTASI, ZÜLFİKAR…

Operasyonda masaj salonlarından yapılan aramada 'Zülfikar' olarak adlandırılan 2 uçlu kılıç ve savaş baltası ile tüfek ele geçirilmesi "bu kadarına da pes" dedirtti. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür
Depremden önce bu uygulamaları indirin
Emine Erdoğan: Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz
Sosyal medya fenomeni Neslim-İnanç Güngen çiftine soruşturma: Mal varlıklarına el konuldu
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
Kabine toplanıyor: Masada iki önemli başlık var...
ARKADAŞINA GÖNDER
Masaj salonlarından çıkan silahlar pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA