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Giriş Tarihi: 30.9.2023 11:53

Maskeli çeteye 6 tutuklama! Araç altına yatarak saklanmışlar

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, maskeli ve uzun namlulu silahlı şahıslar bulunduğuna dair ihbar üzerine gittikleri olay yerinde 3 şüpheliyi park halindeki araçların altında yatarken, 3 şüpheliyi ise kovalamaca sonucu gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüpheli de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Maskeli çeteye 6 tutuklama! Araç altına yatarak saklanmışlar

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı motorize tim ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir sokakta plakası alınamayan iki araç içerisinde ve sokakta maskeli ve uzun namlulu şahısların bulunduğuna dair aldıkları ihbar sonrası olay yerinde intikal etti.

ARAÇLARIN ALTINA SAKLANMIŞLAR

Olay yerinde bir şahsın kaçma girişimi sonrası motosikletlerden inerek arama yapan ekipler, park halinde araçların altında yatarak saklanan Ş.K., M.A.Ş. ve M.K.'yı gözaltına aldı. Çelik yelek giydikleri tespit edilen şahısların üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan M.A.Ş.'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için devam eden çalışmalarında siyah bir aracın başka bir ekibin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ve yaklaşık 500 m sonra Bağcılar'a bağlı Çınar Mahallesi'nde kovalamaca sonunda T.Ö., N.Ö. ve K.E.'nin yakalandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin elde ettikleri görüntülerde T.Ö. isimli şahsın uzun namlulu silahla araçtan inme görüntüsü de tespit edildi. Şahısların üzerinden çıkan silahlar, uyuşturucu madde, çelik yelekler ve araç ilgili makamlara teslim edildi.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden M. A. Ş. , Ş. K. ve T. Ö., tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından, N. Ö. , M. K. ve K. E. ise tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlarından Bakırköy Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin emniyette farklı suçlardan kayıtları olduğu da öğrenildi.

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Maskeli çeteye 6 tutuklama! Araç altına yatarak saklanmışlar
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