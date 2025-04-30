Maskeli gaspçı kasiyere bıçak çekip 80 bin lira çaldı

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir zincir markete önceki gün sabah saatlerinde gelen bir kişi bir süre market içinde gezindi. Ardından alt katta bulunan kasa bölümünde kahvaltı yapan çalışanın olduğu yere gidip bıçak çekti. Boğazına bıçak dayadığı İ.Ö.'den kasadaki paraları istedi. 80 bin lira parayı alan gaspçı hızla marketten çıkıp gitti.

Çalışanın ihbarı üzerine ekipler olay yerine gelip inceleme yaptı. Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerine ifade veren İ.Ö.; "Tanımadığı bir erkek şahsın mağazaya yaya olarak geldiğini, mağaza içerisinde bir süre dolaştıktan sonra alt katta bulunan kasanın yer aldığı ofis bölümüne indiği, kendisinin de burada yemek yediğini, şahsın yanına gelerek boğazına bıçak dayayıp zorla kasayı açtırdığını, korktuğu için kasayı açtığını, şahsın kasada bulunan yaklaşık 80 Bin Türk Lirası tutarındaki parayı aldığını ve kendisini ofis içerisine kapatıp kapıyı kilitlediği ve ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığını söyledi.





"YÜZÜMÜ KAPATMIŞTIM AMA HEMEN BULDUNUZ"

Olayla ilgili yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde şüpheli şahsın krem rengi mont giydiği, yüzünü maske ile kapattığı, başında şapka ve kapüşon bulunduğu, siyah-beyaz renkte spor ayakkabı giydiği görüldü. Eşkali belli olan şahıs aynı gün akşam saatlerinde Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 yaşındaki Numan K. Karşısında polisleri görünce borcum vardı yüzümü kapattım bulamazsınız zannetmiştim hemen buldunuz dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tutuklandı. Gaspçının bir gün önce akşam saatlerinde aynı kıyafetle gelip markette keşif yaptığı anlar kameraya yansıdı.