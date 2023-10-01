Maskeli ve çelik yelekli çete yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bir sokakta plakası alınamayan 2 araçtan maskeli ve uzun namlulu şahısların indiği ihbarı, İlçe Asayiş Büro ekiplerini harekete geçirdi. Motorize ekiplerin sevk edildiği olay yerinde, park halindeki araçların altına yatarak saklanan Ş.K, M.A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Çelik yelek giydikleri tespit edilen şahısların üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kaçmaya çalışan ve dur ihtarına uymayan T.Ö, N.Ö. ve K.E. adlı şüpheliler ise kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Bölgedeki güvenlik kameralarından uzun namlulu silahla araçtan indikleri tespit edilen ve farklı suçlardan aranan 6 şüpheli tutuklandı.