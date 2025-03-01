Maslak'ta benzinlikte dehşet! İş insanına "Seni öldüreceğim" diyerek saldırdı! İşte o anlar

Olay, 20 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK SALDIRDI

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek'te gördüğü kişi 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırmaya başladı.