MasterChef 13 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte ilk adaylar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı sona erdi. 13 Ekim Salı akşamı yarışmacıların performansları sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım açıklandı. Takım oyununun ardından eleme adayı da belli oldu. MasterChef izleyicileri, haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkındaki ayrıntıları merak ediyor.