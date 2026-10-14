Haberler Yaşam Haberleri MasterChef 13 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte ilk adaylar
Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:06 Son Güncelleme: 14.10.2026 00:51

MasterChef 13 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte ilk adaylar

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim Salı akşamı haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyunu tamamlandı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği gecede dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

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MasterChef 13 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte ilk adaylar
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı sona erdi. 13 Ekim Salı akşamı yarışmacıların performansları sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım açıklandı. Takım oyununun ardından eleme adayı da belli oldu. MasterChef izleyicileri, haftanın ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkındaki ayrıntıları merak ediyor.

MASTERCHEF 13 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Şadi oldu.

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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Şiringül

2. Hasan Alp

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MasterChef 13 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte ilk adaylar
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