MASTERCHEF’TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef’te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son gruptan 3 kişi ana kadroya geçerken, 4 yarışmacı yedek listeye alınacak, 5 isim ise yarışmaya veda edecek. Zorlu tariflerle mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya 18. olarak adını yazdırmak için tüm yeteneklerini sergiliyor. Peki, MasterChef'te 31 Temmuz Perşembe günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?