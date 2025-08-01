MASTERCHEF’TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef’te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son gruptan 3 kişi ana kadroya geçerken, 4 yarışmacı yedek listeye alınacak, 5 isim ise yarışmaya veda edecek. Zorlu tariflerle mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya 18. olarak adını yazdırmak için tüm yeteneklerini sergiliyor. Peki, MasterChef'te 31 Temmuz Perşembe günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?
MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacısı SÜMEYYE oldu.
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.