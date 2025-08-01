Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 07:33 Son Güncelleme: 1.8.2025 07:33

MASTERCHEF'TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya seçilmek için yoğun bir mücadele veriyor. Yeni bölümde şefler, 18. ismi belirlemek üzere yarışmacıların performanslarını değerlendirecek. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bu bölümde yarışmacılardan "Cafe De Paris" yemeğini hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren 18. Yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF’TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef’te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son gruptan 3 kişi ana kadroya geçerken, 4 yarışmacı yedek listeye alınacak, 5 isim ise yarışmaya veda edecek. Zorlu tariflerle mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya 18. olarak adını yazdırmak için tüm yeteneklerini sergiliyor. Peki, MasterChef'te 31 Temmuz Perşembe günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacısı SÜMEYYE oldu.

ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Tunahan oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

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MASTERCHEF'TE ANA KADRO BELLİ OLUYOR! 31 Temmuz Masterchef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, hangi isim?
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