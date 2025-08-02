MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef’te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?

MasterChef'te rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar, ana kadronun 18. sırasını kapmak için hünerlerini en üst seviyede sergiliyor. Zorlu tariflerin öne çıktığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak kolay değil. Peki, 1 Ağustos Cuma Peki, MasterChef'te 1 Ağustos Cuma günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?