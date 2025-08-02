MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef’te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?

MasterChef'te rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar, ana kadronun 18. sırasını kapmak için hünerlerini en üst seviyede sergiliyor. Zorlu tariflerin öne çıktığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak kolay değil. Peki, 1 Ağustos Cuma Peki, MasterChef'te 1 Ağustos Cuma günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?
MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacısı MERVE oldu.
İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem