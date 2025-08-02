Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef'te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?
Giriş Tarihi: 2.8.2025 07:08 Son Güncelleme: 2.8.2025 07:08

MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef'te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?

MasterChef'te bu bölümde şefler, ana kadroya katılacak 19. ismi belirlemek için yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan yemeğini en iyi şekilde hazırlamalarını istedi. Heyecan dolu gecede en başarılı tabağı çıkaran isim, MasterChef ana kadrosuna katılmaya hak kazandı. Peki, MasterChef’te bu akşam yarışmayı kim kazandı, ana kadronun 19. ismi kim oldu?

MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef’te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?

MasterChef'te rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar, ana kadronun 18. sırasını kapmak için hünerlerini en üst seviyede sergiliyor. Zorlu tariflerin öne çıktığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak kolay değil. Peki, 1 Ağustos Cuma Peki, MasterChef'te 1 Ağustos Cuma günü kim kazandı, ana kadroya giren son isim kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacısı MERVE oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacısı SÜMEYYE oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem


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MASTERCHEF 19. YARIŞMACI BELLİ OLDU! 1 Ağustos Masterchef'te ana kadroya giren yarışmacı kim, hangi isim oldu?
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