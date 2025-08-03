MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef’te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?

MasterChef'te rekabet tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, ana kadronun 20. sırasını almak için mutfakta en iyi performanslarını sergiliyor. Zorlu tariflerin yer aldığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak oldukça güç. Peki, 2 Ağustos Cumartesi günü MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İLHAN oldu.
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 18 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin