Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 3.8.2025 01:26 Son Güncelleme: 3.8.2025 01:26

MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?

MasterChef'te heyecan dorukta! Yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroya giren son isim olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Şefler Somer, Danilo ve Mehmet, yarışmacılardan bu kez "Beyti Kebabı" hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından gecenin en başarılı tabağını çıkaran yarışmacı, ana kadronun 20. ismi olarak MasterChef serüvenine katılacak. Peki, 2 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 20.yarışmacı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef’te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?

MasterChef'te rekabet tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, ana kadronun 20. sırasını almak için mutfakta en iyi performanslarını sergiliyor. Zorlu tariflerin yer aldığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak oldukça güç. Peki, 2 Ağustos Cumartesi günü MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı İLHAN oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren ilk 18 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

4. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

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MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?
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