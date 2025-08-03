MASTERCHEF 20.YARIŞMACI AÇIKLANDI! 2 Ağustos Masterchef’te ana kadroya katılan 20. yarışmacı kim oldu, belli oldu mu?

MasterChef'te rekabet tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar, ana kadronun 20. sırasını almak için mutfakta en iyi performanslarını sergiliyor. Zorlu tariflerin yer aldığı bu etapta, şeflerin beğenisini kazanmak oldukça güç. Peki, 2 Ağustos Cumartesi günü MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...