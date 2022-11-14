Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Burak Revanbahş kimdir? MasterChef Türkiye eleme adayı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 00:28 Son Güncelleme: 14.11.2022 00:28

MasterChef Burak Revanbahş kimdir? MasterChef Türkiye eleme adayı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı olarak yarışan Burak Revanbahş ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Burak Revanbahş kimdir? MasterChef Türkiye eleme adayı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasında bulunan Burak Revanbahş ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF BURAK REVANBAHŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Burak Revanbahş ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;



26 yaşındaki yarışmacı programa İstanbul'dan katılıyor. 4 senedir aşçılık yapan iddialı isim Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu. Lisenin ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan yarışmacı yüksek lisans eğitimine devam ediyor.


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MasterChef Burak Revanbahş kimdir? MasterChef Türkiye eleme adayı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?
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