MasterChef Burak Revanbahş kimdir? MasterChef Türkiye eleme adayı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasında bulunan Burak Revanbahş ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MasterChef Burak Revanbahş ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
26 yaşındaki yarışmacı programa İstanbul'dan katılıyor. 4 senedir aşçılık yapan iddialı isim Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu. Lisenin ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan yarışmacı yüksek lisans eğitimine devam ediyor.