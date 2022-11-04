Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 22:52 Son Güncelleme: 4.11.2022 22:58

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyunu mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçen yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. İzleyenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı sorularına yanıt aramaya başladı. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen mavi takım ve kırmızı takım, Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in yorumları ile değerlendiriliyor. Peki, 4 Kasım 2022 TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, son bölüm ile cevaplar…

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları gündemdeki yerini aldı. Haftanın 6 günü ekranlara gelen yemek yarışması için finale doğru geri sayım başladı. Her hafta eksilerek devam eden mavi takım ve kırmızı takım final yolunda emin adımlarla ilerliyor. MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı sorularına yanıt aranırken son bölüm ile cevaplar belli oluyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, detaylar…

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında araştırmalar başladı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda yemeklerde başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan takım MAVİ TAKIM oldu.

Bireysel dokunulmazlık için yarışa çıkan Kırmızı takım mücadele ediyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potası için masa başında olacak. Eleme adayı olan yeni isim açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

BURAK KAYA

BÜŞRA

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Görkem (Takım kaptanı)

Gamze

Büşra

Metin

Tolga

Ayaz

Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Fatma Nur (Takım kaptanı)

Serpilay

Yağız

Barış

Kıvanç

Burak

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
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