MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları gündemdeki yerini aldı. Haftanın 6 günü ekranlara gelen yemek yarışması için finale doğru geri sayım başladı. Her hafta eksilerek devam eden mavi takım ve kırmızı takım final yolunda emin adımlarla ilerliyor. MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı sorularına yanıt aranırken son bölüm ile cevaplar belli oluyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, detaylar…
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında araştırmalar başladı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda yemeklerde başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potası için masa başında olacak. Eleme adayı olan yeni isim açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
BURAK KAYA
BÜŞRA
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Görkem (Takım kaptanı)
Gamze
Büşra
Metin
Tolga
Ayaz
Burak Kaya