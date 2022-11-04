MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 4 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları gündemdeki yerini aldı. Haftanın 6 günü ekranlara gelen yemek yarışması için finale doğru geri sayım başladı. Her hafta eksilerek devam eden mavi takım ve kırmızı takım final yolunda emin adımlarla ilerliyor. MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı sorularına yanıt aranırken son bölüm ile cevaplar belli oluyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, detaylar…