MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 10 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 124. son bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı tabakları hazırlayan takım dokunulmazlığı aldı. Kaybeden takım ise eleme potasına 2 yarışmacı gönderdi. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, "MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar…
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ile MasterChef eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;
MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelen 124. son bölümünde mavi ve kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı.
Yarışmacılardan Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapmaları istendi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda en fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, haftanın ikinci takım oyunu için karşı karşıya geldi.
Jüri değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabakları hazırlayan takım, haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf belli oldu. Danilo Şef, kazanan takımın KIRMIZI TAKIM olduğunu açıkladı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye son bölümde takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıran kırana bir mücadeleye girişecek.
Bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim, 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.