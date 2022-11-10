MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 10 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 124. son bölümünde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı tabakları hazırlayan takım dokunulmazlığı aldı. Kaybeden takım ise eleme potasına 2 yarışmacı gönderdi. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, "MasterChef eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 10 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar…