MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef Altın Kupa’da eleme adayı kim oldu?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef All Star'da 15 Aralık 2025 bölümüne dair gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Altın Kupa için oynanan dokunulmazlık oyununun ardından, eleme potasına giden yarışmacının kim olduğu ve dokunulmazlığı kazanan ismin netleşip netleşmediği araştırılmaya başlandı.