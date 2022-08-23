MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;

MasterChef 2022 son bölümde İç Anadolu Mutfağı konseptiyle seçilen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapanı bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Seçilen menüdeki yemekler bazında tadım yapan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.