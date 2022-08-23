MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ilk eleme adayı kim?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen birbirinden güzel 6 yemeği en lezzetli şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti. 23 Ağustos 2022 Salı akşamına ait menü bamya çorbası, batırık, Ankara tava, horozlu keşkek, elma dolması, nevzine tatlısından oluştu. Verilen sürenin sonunda şefler, yapılan yemekleri tadarak puan verdi. Gecenin sonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 23 Ağustos 2022 MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı...
Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, haftanın ilk takım oyununda yarışmacılardan İç Anadolu Mutfağı'na ait yemekleri yapmalarını istedi.
Günün menüsündeki yemekler şöyle oldu:
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2022 son bölümde İç Anadolu Mutfağı konseptiyle seçilen ürünlerden oluşan menüyü mavi ve kırmızı takım arasından en başarılı yapanı bugünkü dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Seçilen menüdeki yemekler bazında tadım yapan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
MasterChef 2022 son bölümde kırmızı takım dokunulmazlık oyununda başarısız olarak bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etmek durumunda kaldı.
Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen üründe en başarılı tabağı hazırlayan isim henüz açıklanmadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip olan isim açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
MasterChef 2022 son bölümde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli olacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim, bir tane eleme adayı seçecek. Diğer eleme adayı ise takım içi oylama sonucu belirlenecek.