Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık ve eleme potası heyecanı yaşandı. Yarışmanın takipçileri, haftanın ilk eleme adayı olan ismi ve gecenin diğer sonuçlarını araştırmaya başladı.

MASTERCHEF 25 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu saray mutfağı konseptiyle gerçekleştirildi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerini hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın ilk takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı. Böylece kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.