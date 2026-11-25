Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık ve eleme potası heyecanı yaşandı. Yarışmanın takipçileri, haftanın ilk eleme adayı olan ismi ve gecenin diğer sonuçlarını araştırmaya başladı.
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu saray mutfağı konseptiyle gerçekleştirildi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerini hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın ilk takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı. Böylece kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.
Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için şeflerin karşısında en başarılı tabağı hazırlamaya çalıştı.
Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolgahan oldu. Tolgahan böylece eleme oylamasında aday gösterilmekten kurtuldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleştirildi. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda en fazla oyu alan yarışmacı Bahar, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
Böylece Bahar, MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme potasına giren isim oldu.