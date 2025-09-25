MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hamsili pilav mücadelesi! 25 Eylül 2025 MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni hafta tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar takım oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçiyor. Şeflerin verdiği konsept yemekleri hazırlayan yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar…
Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda takımlar hamsili pilav ile tezgah başına geçiyor. Bu hafta takımlarda durum 1-1. Kazanan tarafı belirleyecek 3. oyunda heyecan dorukta olduğu gibi Çağatay'ın yaşadığı gerginlik de izleyenlerin dikkatini çekti.