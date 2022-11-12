Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 00:09 Son Güncelleme: 12.11.2022 00:09

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan potaya eleme adayı gönderildi. Zorlu oyunda kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgilere erişmek isteyenler MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap arıyor. TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde TV8 ekranlarında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme potasına yarışmacı gönderdi. Yarışmayı takip edenler son bölüme ilişkin detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;



MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımların liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri çıkaran isimler dokunulmazlık zırhını kazanan taraf oldu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAY KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, haftanın ilk eleme adayını seçecek.

2. eleme adayı ise yapılan takım içi oylama sonrasında belirlenecek.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • FATMA NUR
  • METİN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • TOLGA
  • BURAK KAYA



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • AYAZ
  • BÜŞRA
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK
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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?
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