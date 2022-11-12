MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde TV8 ekranlarında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme potasına yarışmacı gönderdi. Yarışmayı takip edenler son bölüme ilişkin detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;
MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımların liderliğinde yapılan zorlu dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri çıkaran isimler dokunulmazlık zırhını kazanan taraf oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAY KİM OLDU?
Kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, haftanın ilk eleme adayını seçecek.
2. eleme adayı ise yapılan takım içi oylama sonrasında belirlenecek.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM