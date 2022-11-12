MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde TV8 ekranlarında oynanan dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme potasına yarışmacı gönderdi. Yarışmayı takip edenler son bölüme ilişkin detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;