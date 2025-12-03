MasterChef dördüncü ceketi kim kazandı, kimler elendi? TV8 ile 3 Aralık 2025 Masterchef’te son ceket

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, bireysel ceket yarışlarıyla gerilimi maksimum seviyeye taşıdı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin zorlu tabakları ve konuk şeflerin imzalarıyla geçen yarışlar sonunda üç ceket sahibini buldu. Şimdi ise, kalan tüm iddialı yarışmacılar son ceket için mutfağa girdi. Bu dördüncü ceket, sadece yarı final kapısını açmakla kalmayacak, aynı zamanda onu alamayan kalan dört ismin doğrudan elenmesine neden olacak. Bu akşamki puanlama sonrası, MasterChef'in son ceket sahibi belli oluyor!