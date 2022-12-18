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Giriş Tarihi: 18.12.2022 01:56 Son Güncelleme: 18.12.2022 01:56

FLAŞ POTA! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 17 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı belirlendi! İşte haftanın eleme adayları

TV8 ekranlarının yarışma programı MasterChef Türkiye son bölüm bireysel pota savaşı verildi. Haftanın eleme adayları Görkem, Tolga ve Ayaz olmuştu. 4. Aday için mücadele edildi. MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yanıt aramaya başladı. Cevap, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmeleri ile belirlendi. Peki, 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte, MasterChef eleme adayları ile 4. isim…

FLAŞ POTA! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 17 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı belirlendi! İşte haftanın eleme adayları

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yanıt aramaya başladı. Potaya girmemek için mücadele veren Kıvanç, Yağız, Burak ve Metin New Orleans yemeğinde yarıştı. Değerlendirmeler yeniden Mehmet, Danilo ve Somer Şef'teydi. Son isimle birlikte MasterChef eleme adayları da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı 4. aday oldu? İşte, 4. Eleme adayı…

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Aralık Cumartesi günü MasterChef Türkiye son bölümde New Orleans menüde yer aldı. Yarışmacılardan zorlu bir tarif istendi.

TV8 ekranlarında yayımlanan son bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

İki aşamalı yarışa katılan adaylarda ilk etabın kazananı Kıvanç oldu. İkinci tura Metin, Yağız ve Burak kaldı.

17 ARALIK MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son eleme adayı belirlenirken haftanın potası belli oldu.

Son aday Yağız oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

GÖRKEM

TOLGA

AYAZ

YAĞIZ

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Eleme adaylarının belirlenmesi ardından haftanın eleme günü gerçekleşecek. Haftanın finali ardından yarışmaya veda eden isim belirlenecek.

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FLAŞ POTA! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 17 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı belirlendi! İşte haftanın eleme adayları
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