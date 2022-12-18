FLAŞ POTA! MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 17 Aralık 2022 MasterChef 4. eleme adayı belirlendi! İşte haftanın eleme adayları

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı soruları yanıt aramaya başladı. Potaya girmemek için mücadele veren Kıvanç, Yağız, Burak ve Metin New Orleans yemeğinde yarıştı. Değerlendirmeler yeniden Mehmet, Danilo ve Somer Şef'teydi. Son isimle birlikte MasterChef eleme adayları da günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı 4. aday oldu? İşte, 4. Eleme adayı…