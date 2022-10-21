Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:33 Son Güncelleme: 21.10.2022 23:41

MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde haftanın kritik dokunulmazlık oyunlarından birisi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunda menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. MasterChef son bölüme ilişkin detayları merak edenler “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.

MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın en önemli dokunulmazlık oyunlarından birisi oynandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan programda mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlık zırhını alırken, kaybeden takım 2 üyesini potaya gönderdi. MasterChef son bölümde dokunulmazlığı alan takımı ve eleme adayı olan isimleri öğrenmek isteyenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef eleme adayı olan isimler, dokunulmazlığı kazanan takım ve son dakika detaylar şöyle;

21 Ekim 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında mücadele verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanmak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan mücadele sonrasında en başarılı yemekleri çıkaran mavi takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlık oyunu sonrasında oyunu kaybeden kırmızı takım kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim potaya girmekten kurtulacak ve eleme adayı seçme hakkına sahip olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim günün ilk eleme adayını seçerek potaya gönderecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının eleme adayı seçimi ve yapılan oylama sonrasında belirlenen günün 2. eleme adayı bilgileri, belli olduğunda burada olacak.

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MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı?
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