MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Ağustos 2025 MasterChef’te son eleme adayı potaya giriyor!

MasterChef eleme adayları hafta boyunca potada yerini aldı. Başarı ve el lezzetiyle birlikte stratejinin de işlediği yarışmada heyecan dorukta. Danilo, Mehmet ve Somer Şef tarafından tek tek değerlendirilen tabaklar potanın adını belirleyecek. Peki, TV8 ile 23 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?