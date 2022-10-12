MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?





MasterChef son bölümde oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü hazırlamak için tezgah başına geçen her iki takım da zorlu oyunda en hızlı ve en başarılı şekilde menüyü çıkarabilmek için tüm hünerlerini gösterdi