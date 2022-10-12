Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 23:49 Son Güncelleme: 12.10.2022 23:50

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın 2. eleme adayı oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım haftanın 2. dokunulmazlığını alırken kaybeden takım haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını potaya gönderdi. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. MasterChef eleme adayı kim? sorusu yanıtları ve dokunulmazlığı alan takım bilgileri.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde tezgah başında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;



12 Ekim 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın 3 ve 4. eleme adayları belirlendi. Öncesinde oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda ise mavi ve kırmızı takımlar kıran kırana mücadele verdi.



MasterChef son bölümde oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlediği menüyü hazırlamak için tezgah başına geçen her iki takım da zorlu oyunda en hızlı ve en başarılı şekilde menüyü çıkarabilmek için tüm hünerlerini gösterdi



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, verilen süre sonunda her iki takım da hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı haftanın 3. Eleme adayını seçecek.



4. eleme adayı ise takım içi eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak. Eleme adayları belli olduğunda detaylar burada olacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • AYAZ (KAPTAN)
  • ÇAĞATAY
  • METİN
  • TAYFUN
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • SERPİLAY

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BURAK KAYA (KAPTAN)
  • BÜŞRA
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • ATİKE
  • FATMA NUR
  • TOLGA
  • BURAK

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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