MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde tezgah başında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi.
MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;
12 Ekim 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın 3 ve 4. eleme adayları belirlendi. Öncesinde oynanan zorlu dokunulmazlık oyununda ise mavi ve kırmızı takımlar kıran kırana mücadele verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde, verilen süre sonunda her iki takım da hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.
Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı takım oldu.
MasterChef son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı haftanın 3. Eleme adayını seçecek.
4. eleme adayı ise takım içi eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak. Eleme adayları belli olduğunda detaylar burada olacak.