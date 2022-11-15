Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 23:08 Son Güncelleme: 15.11.2022 23:12

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasının 15 Kasım 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi. Detayları merak edenler ise “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar zorlu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde tezgah başına geçerek en başarılı menüyü hazırlamak için kozlarını paylaştı. Zorlu oyun sonunda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgiler şöyle;



15 Kasım 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasından kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.



Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin belirlemiş olduğu menüyü başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olarak haftaya eleme adayı çıkarmadan başladı.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan isim Büşra oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ilk eleme adayını seçti ve bu isim Tolga oldu. İkinci eleme adayı ise takım içinde yapılacak olan oylama sonrasında belli olacak.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • BÜŞRA (Kaptan)
  • GAMZE
  • TOLGA
  • YAĞIZ
  • BARIŞ
  • FATMA NUR



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • METİN (Kaptan)
  • GÖRKEM
  • KIVANÇ
  • BURAK
  • AYAZ
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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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