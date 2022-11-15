MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar zorlu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde tezgah başına geçerek en başarılı menüyü hazırlamak için kozlarını paylaştı. Zorlu oyun sonunda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgiler şöyle;
15 Kasım 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasından kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.
MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan isim Büşra oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ilk eleme adayını seçti ve bu isim Tolga oldu. İkinci eleme adayı ise takım içinde yapılacak olan oylama sonrasında belli olacak.