MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Kasım 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar zorlu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde tezgah başına geçerek en başarılı menüyü hazırlamak için kozlarını paylaştı. Zorlu oyun sonunda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılara ilişkin bilgiler şöyle;