TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, başarısız takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;