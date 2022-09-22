Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 22.9.2022 00:27 Son Güncelleme: 22.9.2022 00:33

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın detaylarını merak edenler ise yoğun olarak “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?” sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, başarısız takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

21 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda ne fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda soğan ürünüyle en başarılı yemeği hazırlayan Metin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Mehmet Şef Metin'in hazırladığı tabağı çok beğendiğini yere kaşık atarak gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti ve potaya gönderdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Haftanın 4. eleme adayı kırmızı takım arasında yapılan eleme adayı oylaması sonrasında en fazla eleme adayı oyu alan Burak eleme potasına giden isim oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  1. FATMA NUR
  2. GÖRKEM
  3. ÇAĞATAY
  4. BURAK
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Gamze (Kaptan)
  • Tayfun
  • Çağatay
  • Burak Kaya
  • Metin
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay
  • Burak
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Vural (Kaptan)
  • Büşra
  • Kaan
  • Görkem
  • Yağız
  • Atike
  • Tolga
  • Ayaz
  • Fatma Nur
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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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