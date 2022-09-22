TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda başarılı olan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulurken, başarısız takım 2 üyesini eleme potasına gönderdi.
21 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda ne fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda soğan ürünüyle en başarılı yemeği hazırlayan Metin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Mehmet Şef Metin'in hazırladığı tabağı çok beğendiğini yere kaşık atarak gösterdi.
Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti ve potaya gönderdi.
Haftanın 4. eleme adayı kırmızı takım arasında yapılan eleme adayı oylaması sonrasında en fazla eleme adayı oyu alan Burak eleme potasına giden isim oldu.