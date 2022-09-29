MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden kırmızı takımlar arasında haftanın 2. Eleme adayı oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerle dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belirlendi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
TV8 ile MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takımlara ilişkin bilgiler şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında 28 Eylül 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. Dokunulmazlığını kazanmak ve potaya eleme adayı göndermemek için mücadele etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde verilen ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan kırmızı takım dokunulmazlık zırhını alan taraf oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise takım için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunda başarılı olan isim ise Büşra oldu.
MasterChef Türkiye son bölümde haftanın 3. Ve 4. Eleme adayları ise Çağatay – Görkem oldu.