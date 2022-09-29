MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden kırmızı takımlar arasında haftanın 2. Eleme adayı oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerle dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belirlendi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takımlara ilişkin bilgiler şöyle;