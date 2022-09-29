Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.9.2022 00:43 Son Güncelleme: 29.9.2022 00:45

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’nin TV8 ekranlarında 28 Eylül 2022 Çarşamba günü yayınlanan son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonrasında başarılı ürün çıkaran takım dokunulmazlık zırhını alırken başarısız takım haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını potaya gönderdi. Son bölüm detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler ise “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?” şeklindeki sorulara cevap aramaya başladı. MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden kırmızı takımlar arasında haftanın 2. Eleme adayı oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerle dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belirlendi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler ise yoğun şekilde "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan takımlara ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 28 Eylül 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. Dokunulmazlığını kazanmak ve potaya eleme adayı göndermemek için mücadele etti.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüdeki ürünleri en başarılı şekilde hazırlamak ve dokunulmazlık zırhını kazanmak isteyen mavi – kırmızı takımlar tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde verilen ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan kırmızı takım dokunulmazlık zırhını alan taraf oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise takım için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunda başarılı olan isim ise Büşra oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde haftanın 3. Ve 4. Eleme adayları ise Çağatay – Görkem oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

  1. FATMA NUR

  2. KAAN

  3. GÖRKEM

  4. ÇAĞATAY

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • TAYFUN
  • KAAN
  • GÖRKEM
  • ATİKE
  • TOLGA
  • ŞULE
  • FATMA NUR
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • AYAZ (Kaptan)
  • GAMZE
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • SERPİLAY
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK REVANBAHŞ
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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