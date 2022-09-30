MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada en başarılı ürünleri çıkaranlar "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;