Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Giriş Tarihi: 30.9.2022 01:20 Son Güncelleme: 1.10.2022 01:21

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavim ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan zorlu dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan takım eleme adayı çıkarmazken, başarısız takımdan 2 yarışmacı potaya gönderildi. Yarışmanın izleyicileri ise “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada en başarılı ürünleri çıkaranlar "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

30 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında mücadele verdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanmak için Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan mücadele sonrasında en başarılı yemekleri çıkaran kırmızı takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlık oyunu sonrasında oyunu kaybeden mavi takım kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Tolga oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tolga haftanın 5. eleme adayını seçerek potaya gönderdi. Tolga eleme adayı seçiminde tercihini Şule'den yana kullandı. 6. eleme adayı yapılan oylama sonrasında Tayfun olarak belirlendi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • TAYFUN
  • KAAN
  • GÖRKEM
  • ATİKE
  • TOLGA
  • ŞULE
  • FATMA NUR
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • AYAZ (Kaptan)
  • GAMZE
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • SERPİLAY
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK REVANBAHŞ

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
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