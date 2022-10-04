MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları dokunulmazlık zırhını kazanarak haftaya güzel bir başlangıç yapmak için tezgah başında mücadele verdi. Oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım 2 yarışmacısını eleme adayı çıkardı. Detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;