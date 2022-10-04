Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 23:22 Son Güncelleme: 4.10.2022 23:40

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında ilk dokunulmazlık oyunu mücadelesi oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyun sonrasında yemek bazında en fazla ürünü başarılı seçilen takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarışmayı TV8 ekranlarından takip edenler yoğun şekilde “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?” sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları dokunulmazlık zırhını kazanarak haftaya güzel bir başlangıç yapmak için tezgah başında mücadele verdi. Oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım 2 yarışmacısını eleme adayı çıkardı. Detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

4 Ekim 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyunun dünya sokak lezzetleri konseptinde belirlenen yemekler hazırlandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en fazla başarılı ürün çıkaran takım kırmızı takım oldu ve haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. 3 şefin hazırladığı ürünlerden birini tercih ederek o tatlı üzerinden mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim yapılan değerlendirmeler sonucunda Çağatay oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi takımdan 2 eleme adayı çıkarıldı. Eleme adaylarından biri bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay tarafından seçildi ve haftanın ilk eleme adayı Metin oldu. 2 eleme adayı ise takım içi eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda detaylar burada olacak.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • ATİKE
  • YAĞIZ
  • TOLGA
  • SERPİLAY
  • FATMA NUR
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BURAK REVANBAHŞ (Kaptan)
  • GAMZE
  • TAYFUN
  • GÖRKEM
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • AYAZ
  • ŞULE
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA