MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları dokunulmazlık zırhını kazanarak haftaya güzel bir başlangıç yapmak için tezgah başında mücadele verdi. Oyun sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım 2 yarışmacısını eleme adayı çıkardı. Detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;
4 Ekim 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğine oynanan dokunulmazlık oyunun dünya sokak lezzetleri konseptinde belirlenen yemekler hazırlandı.
Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde mavi ve kırmızı takımlar verilen süre içerisinde ürünleri başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarının paylaştı. Süre sonunda ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler ürünlerin tamamını tadarak değerlendirmede bulundu.
MasterChef son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. 3 şefin hazırladığı ürünlerden birini tercih ederek o tatlı üzerinden mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim yapılan değerlendirmeler sonucunda Çağatay oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi takımdan 2 eleme adayı çıkarıldı. Eleme adaylarından biri bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay tarafından seçildi ve haftanın ilk eleme adayı Metin oldu. 2 eleme adayı ise takım içi eleme adayı oylaması sonrasında belli olacak.
Haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda detaylar burada olacak.