Masterchef elenen yarışmacı! 22 Kasım 2026 MasterChef'te kim elendi?
MasterChef Türkiye'de 22 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan'ın eleme potasında yer aldığı gecede yarışmacılar, şeflerin karşısına çıkarak MasterChef'teki yolculuklarına devam edebilmek için mücadele etti.
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Eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacının kim olacağı ve MasterChef Türkiye'ye kimin veda edeceği merak ediliyor. İşte 22 Kasım 2026 MasterChef eleme gecesinde yaşanan son gelişmeler...
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 22 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleşecek eleme gecesinin adayları belli oldu.
Haftanın eleme adaylarının sıralaması şöyle:
1. Şükran
2. Tolgahan
3. Şadi
4. Armağan
22 KASIM 2026 MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI
MasterChef'te elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
Bu akşam en düşük puanı alan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Haber GirişiAleyna Bilgetekin - Editör
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Masterchef elenen yarışmacı! 22 Kasım 2026 MasterChef'te kim elendi?