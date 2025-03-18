MasterChef Eray Aksungur trafik kazası geçirdi: Resmen ölümden döndüm

Kazanın, İstanbul'da Kayışdağı Caddesinde bir metro çalışmasının olduğu noktada meydana geldiği öğrenildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aksungur'a, hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan genç şef, bilincini kaybederek yere düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aksungur, Maltepe'deki bir eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.
"RESMEN ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Yaşanan kazanın ardından ailesinin yanına Bolu'ya dönen Aksungur, "Hastanede yapılan ilk tetkiklerde iç kanama şüphesiyle gözetim altına alındım vücudumda birçok kırık ve çatlak tespit edildi. Sağ bileğimde parçalı kırık olduğu için kolum alçıya alındı, sol bileğim ve sağ ayağımda da ciddi yaralanmalar var. Bana çarpan kişi alkollüydü. Ben karşıdan karşıya geçmeye çalışmıştım. Resmen ölümden döndüm. Kazaya ilişkin en dikkat çekici noktalardan biri ise bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlara ulaşılmadığını öğrendim. Olayın yaşandığı noktadaki işletmelerin güvenlik kameralarının da kayıt sağlamadığı söylendi" ifadelerini kullandı.
"BİR YIL MESLEĞİMİ YAPAMAYACAĞIM"
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Aksungur, "Ailemin yanına, Bolu'ya geldim burada yapılan muayenelerde Maltepe'de uygulanan alçının yeterince iyi olmadığı fark edilince tekrar ameliyata alındım. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bolulu olan Prof. Dr. Kutay Yılmaz tarafından yeniden ameliyat edildim, uzun bir iyileşme süreci geçireceğimi öğrendim" dedi.
Aksungur, geçirdiği ağır kaza sonrası mesleğine bir süre ara vermek zorunda kalacağını belirterek, doktorların kendisine en az bir, bir buçuk yıl boyunca mutfakta çalışamayacağını söylediğini aktardı. Yaşanan kazanın ardından hem hukuki süreç hem de Aksungur'un tedavi süreci devam ediyor.