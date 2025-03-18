MasterChef Eray Aksungur trafik kazası geçirdi: Resmen ölümden döndüm

"BİR YIL MESLEĞİMİ YAPAMAYACAĞIM"

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Aksungur, "Ailemin yanına, Bolu'ya geldim burada yapılan muayenelerde Maltepe'de uygulanan alçının yeterince iyi olmadığı fark edilince tekrar ameliyata alındım. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bolulu olan Prof. Dr. Kutay Yılmaz tarafından yeniden ameliyat edildim, uzun bir iyileşme süreci geçireceğimi öğrendim" dedi.

Aksungur, geçirdiği ağır kaza sonrası mesleğine bir süre ara vermek zorunda kalacağını belirterek, doktorların kendisine en az bir, bir buçuk yıl boyunca mutfakta çalışamayacağını söylediğini aktardı. Yaşanan kazanın ardından hem hukuki süreç hem de Aksungur'un tedavi süreci devam ediyor.