Haberler Yaşam Haberleri MasterChef finali ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları
Giriş Tarihi: 6.12.2025 00:10 Son Güncelleme: 6.12.2025 00:22

MasterChef finali ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları

TV8 ekranlarının büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, final heyecanını ikiye katlıyor! Son bölümde yaşanan kritik mücadeleyle, ilk finalistin karşısındaki ikinci finalist belirlendi. Finalin hemen ardından ise eski sevilen yarışmacıların kozlarını paylaşacağı Altın Kupa heyecanı başlayacak. Peki, 2025 MasterChef finali ne zaman? Altın Kupa'da kimler yer alacak? İşte büyük final haftasına dair tüm detaylar:

MasterChef finali ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları
  • ABONE OL

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin jüriliğinde geçen uzun ve zorlu bir maratonun ardından MasterChef Türkiye'de sona geliniyor. İlk finalistin belli olmasının ardından, bu akşam kalan adaylar (Çağatay, Sezer ve Hakan) arasından ikinci finalist belirlendi. Final heyecanının doruk noktasına ulaşacağı günlerin ardından ise, eski sezonların efsane isimleri bu kez "Altın Kupa" için mücadele edecek. işte, MasterChef final tarihi 2025:

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

İlk finalist Özkan olurken bugün Hakan, Çağatay ve Sezer arasından 2. finalist belirlendi.

Finalde Özkan ve Sezer 6 Aralık Cumartesi akşamı yarışacak ve birinci kupa kaldıracak.

Arından gözler Altın Kupa yarışına dönecek.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa yarışı ise 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Farklı sezonlardan başarı elde etmiş ve dikkat çeken yarışmacılar bu sezonun son dörtlüsünün de dahil olduğu altın kupada yarışacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPADA KİMLER VAR?

MasterChef Altın Kupa'da bu sezonun birincisiyle birlikte Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem yarışacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef finali ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2025 MasterChef Altın Kupa yarışmacıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz