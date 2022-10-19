Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Gamze kimdir? MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 00:53 Son Güncelleme: 19.10.2022 00:53

MasterChef Gamze kimdir? MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasına giden Gamze Tosun’la ilgili bilgiler merak edilerek “MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Gamze kimdir? MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?

MasterChef Gamze ile ilgili detaylar merak edilerek "MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İşte MasterChef Gamze Tosun hayatı ve biyografisi;



Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli beş çocuk sahibidir.

Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.



Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer alan Gamze, sakatat yemeğiyle üç evet alarak elemelere kalmıştı.

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MasterChef Gamze kimdir? MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?
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