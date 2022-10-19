MasterChef Gamze kimdir? MasterChef yarışmacısı Gamze Tosun kaç yaşında, nereli?

MasterChef Gamze ile ilgili detaylar merak edilerek "MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
İşte MasterChef Gamze Tosun hayatı ve biyografisi;
Gamze Tosun ev hanımıdır. Masterchef 2022 ana kadroya katılan ikinci yarışmacıdır. Evli beş çocuk sahibidir.
Yemek yapmayı çok sevdiğini sürekli dile getiren Masterchef Gamze, İBB meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını oradan birçok şey öğrendiğini belirtti. Tosun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika aldığını dile getirdi.